RIFORME

"Il presidenzialismo è garanzia dell'autonomia regionale"

Vi sono buone ragioni perché le due riforme procedano parallelamente: mitigare timori e resistenze del Sud e assicurare l'unità del Paese. Il nodo della classe politica e soprattutto della burocrazia regionale. Intervista al costituzionalista Cavino

Autonomia regionale rafforzata e riforma costituzionale in senso presidenzialista. Il legame ritenuto indissolubile tra i due percorsi parlamentari dal centrodestra, ma soprattutto dalla premier Giorgia Meloni e dal suo partito (non certo degli accesi sostenitori di quei maggiori poteri alle Regioni, cavallo di battaglia della Lega) poggia più su ragioni politiche che costituzionali? E sarà più semplice raggiungere l’obiettivo storico del partito di Matteo Salvini o quello della Meloni? E poi, quale presidenzialismo avrebbe più facile accoglienza tra gli italiani, mentre non ci si può non chiedere, sull’altro fronte, se la classe politica regionale è davvero pronta a gestire più poteri, ma anche più problemi.

Interrogativi che lo Spiffero ha posto al professor Massimo Cavino, costituzionalista, docente all’Università del Piemonte Orientale, ma anche accademico che non negando la sua collocazione nel centrodestra suscitò un certo scalpore all’epoca del referendum costituzionale proposto dall’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, spiegando le ragioni del suo voto a favore, che ancora oggi sostiene.

Professor Cavino, quella di condizionare la concessione di maggiore autonomia e più poteri alle Regioni al presidenzialismo è solo una questione politica o ci sono anche delle ragioni costituzionali?

“Le ragioni appaiono sicuramente più politiche, tenuto conto che l’autonomia interessa soprattutto una parte del centrodestra, ma va ricordato anche una parte del centrosinistra come conferma la richiesta dell’Emilia-Romagna. Va però osservato che accostare regionalismo differenziato e presidenzialismo può avere un effetto positivo di garanzia di unità della Repubblica”.

Una sorta di bilanciamento, che potrebbe mitigare i timori e le resistenze del Sud verso l’autonomia?

“Sì, certamente bisogna capire anche verso quale modello presidenziale si intendere procedere”.

A suo avviso quale sarebbe accolto meglio, il più fattibile?

“Credo il modello più vicino a noi, non solo geograficamente, sia quello francese. È un ibrido e, come sosteneva il giurista e politologo Maurice Duverger, ha la grande peculiarità di accendere due motori: quello della maggioranza presidenziale e quello parlamentare, per cui in un regime politico come quello italiano, dove gli equilibrii si cercano spesso strada facendo, un meccanismo come quello francese potrebbe essere una buona soluzione”.

Il Presidente della Repubblica, rappresenta l’unità nazionale, cambierebbe qualcosa con l’elezione diretta?

“No, anzi proprio per questa figura che, eletto direttamente, diventa una grande espressione di unità nazionale, ecco che si torna a quella garanzia rispetto a timori di divisioni del Paese a causa del regionalismo differenziato”.

Quindi ragioni di opportunità, ma non vincoli costituzionali a tenere insieme le due riforme?

“Assolutamente, potrebbero procedere distinte senza la necessità di avanzare insieme e contemporanemente”.

Più facile il percorso dell’autonomia o quello del presidenzialismo?

“Paradossalmente il regionalismo differenziato non sarebbe che un’attuazione di quello che dal 2011 è in Costituzione. Credo che dal punto di vista delle tenuta politica necessaria per approvare riforme così importanti sia più semplice, il realtà, per il presidenzialismo”.

Per quale ragione, vista anche la complessità data dalla modifica costituzionale?

“I numeri per passare in Parlamento ci sono, ma sappiamo che verosimilmente si andrebbe comunque a un referendum confermativo e la parola degli elettori, in particolare del Sud, sarebbe espressione di quei timori e avversioni che già oggi si palesano”.

Ma per la riforma dell’autonomia non è previsto il referendum…

“No, ma il regionalismo differenziato potrebbe essere un argomento che entrerebbe in un eventuale referendum sul presidenzialismo. Non dimentichiamo che il legame come si abbiamo detto è politico e quindi nella riforma costituzionale non è detto non ci finisca anche la questione regionale, che appunto la si vuole tenere legata, evitando corse in avanti”.

Professore, più poteri alle Regioni impongono anche maggiori capacità. La classe politica di governo regionale nel nostro Paese, in generale, appare all’altezza di questo nuovo compito?

“La classe politica regionale è la stessa del livello nazionale, con la riduzione del numero dei parlamentari ci sarà un aumento dell’osmosi. Non siamo in Spagna dove ci sono classi ben distinte. La nostra classe politica è quello che è, non da mettersi le mani nei capelli, ma neppure da stare del tutto tranquilli. Il tema, però, è ancora un altro: quello dell’amministrazione. Con tutti i difetti la tradizione ministeriale è molto forte e immaginare che le Regioni ricevano ulteriori competenze e ce la possano fare con la loro attuale dotazione amministrativa è molto difficile”.

Lei è stato audito, ormai tre anni fa, in commissione Autonomia del Piemonte, che idea si è fatto delle procedure, delle istanze?

“Una delle cose più interessanti da fare, ancor prima del regionalismo differenziato, è vedere che cosa le Regioni utilizzano delle loro competenze. Ebbene, c’è il tema del potere regolamentare che non viene quasi utilizzato in tutte le Regioni. Quindi la domanda che sorge è questa: prima di andare a chiedere maggiori forme di autonomia, forse non varrebbe la pena di utilizzare completamente quelle che ci sono?”.