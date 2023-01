Vialli: Christillin, amico da oltre 30 anni, per me c'è e ci sarà sempre

"Voglio parlarne al presente, è per me un amico da più di 30 anni. Per me c'è e ci sarà sempre". Così a LaPresse Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa nel consiglio della Fifa, nel ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi all'età di 58 anni. "Ci eravamo visti alcuni mesi fa a Torino per il film di Marco Ponti ‘La bella stagione’ con Roberto Mancini e poi ci siamo sentiti ancora, è stato molto bello rivedersi. Un mese e mezzo prima, ai primi di ottobre, dovevo fare una lectio magistralis a tutte le scuole ad alta formazione militare e gli avevo chiesto di usare il suo account social per mostrare le sue dieci regole, quelle che non richiedono talento ma solo forza di volontà, che è poi il suo metodo di vita, di allenamento e di formazione. C’era in sala anche il presidente Mattarella e abbiano parlato di come quelle dieci regole fossero un modello per i giovani su come affrontare la vita e la fatica. La sofferenza di questo male Gianluca non l’ha mai nascosta e non se ne è mai lamentato. E’ una persona straordinaria”, ha raccontato la manager torinese ricordando anche "la festa bellissima che organizzò nel castello di famiglia dopo la vittoria della Coppa dei Campioni del 1996, vicino Cremona. Ci siamo conosciuti da quando è arrivato alla Sampdoria e non ci siamo mai lasciati. Ci siamo poi ritrovati, in relazione al mio ruolo nella Uefa, quando lui si è unito alla nazionale italiana. Tante piccole tappe di una grande amicizia, voglio ricordarlo con allegria e gratitudine pur nel dolore della scomparsa. Per me c’è e ci sarà sempre”.