Lo Russo, per Natale Ortodosso pensiero va a Ucraina

"Oggi un pensiero particolare non può che andare all'Ucraina, dove tanti fedeli ortodossi sono costretti a vivere questa ricorrenza nella terribile situazione della guerra". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in un post di auguri per il Natale della Chiesa Ortodossa. "Condivido la speranza - scrive il primo cittadino - che questo possa essere l'ultimo Natale vissuto in queste condizioni per tutti loro, e che possa al più presto aprirsi un periodo di pace consolidata e duratura, che metta alle spalle la barbarie e la follia di questa guerra d'aggressione".