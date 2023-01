Perù: presidio a Torino, nostro Paese rispetti diritti umani

La comunità peruviana manifesta domani, 8 gennaio, a Torino, come in altre piazze del Paese, contro il colpo di Stato del 7 dicembre e in sostegno del presidente Pedro Castillo. Il presidio per chiedere il rispetto dei diritti umani e della democrazia si terrà alle 16 in piazza Carignano. In Perù - spiega Mary, da 23 anni in Italia, dove sono nati i suoi figli - continuano le proteste e i blocchi stradali dopo la destituzione del presidente Pedro Castillo, in carcere preventivo per 18 mesi con l'accusa di tentato colpo di stato. Ci sono stati 28 morti e circa 700 feriti. Chiediamo che in Perù si rispettino i diritti umani e il voto popolare. L'Italia intervenga per la pace. In Italia i peruviani sono circa 200.000, in Piemonte 23.000. Manifestazioni sono previste anche a Milano, Trieste, Genova, Roma, Napoli, Firenze, Perugia, Ancona e Bologna.