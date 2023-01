Appello a Nordio, "via il 41 bis ad Alfredo Cospito"

"Un gesto di umanità e coraggio" nei confronti di Alfredo Cospito, condannato a 20 anni di reclusione per avere promosso la Fai (Federazione Anarchica Informale) e per alcuni attentati e che ora "è a un passo dalla morte" a causa dello sciopero della fame in corso da 80 giorni. Un gesto di umanità che come può essere la revoca del 41 bis, il regime del carcere duro a cui Cospito è sottoposto dal 4 maggio scorso e che è all'origine della sua decisione di rifiutare il cibo. Preoccupati dalle condizioni di salute sempre più critiche dell'anarchico,che dall'inizio della protesta ha perso 35 chili e ha subito un allarmante calo di potassio -necessario per il funzionamento del cuore- giuristi, intellettuali e religiosi scendono in campo con un appello rivolto al ministro della Giustizia e all'intero governo perchè "escano dall'indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi". Le firme sono per ora una quarantina, ma la raccolta delle sottoscrizioni prosegue. E tanti sono i nomi di peso in calce al documento. Accanto al presidente emerito della Corte costituzionale e già ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick ,ci sono Gherardo Colombo, magistrato di punta della procura di Milano all'epoca di Mani Pulite e oggi presidente della Garzanti Libri, il filosofo del diritto del filosofo Luigi Ferrajoli, il presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza e tanti magistrati in pensione come l'ex Pg di Firenze Beniamino Deidda, Domenico Gallo, Nello Rossi, Livio Pepino, oggi presidente di Volere la Luna e direttore editoriale delle Edizioni Gruppo Abele e Franco Ippolito, attualmente presidente della Fondazione Basso. Tra gli intellettuali ci sono il filosofo Massimo Cacciari e l'attore musicista e scrittore Moni Ovadia. Mentre tra i religiosi , sdon Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e padre Alex Zanotelli, missionario comboniano. Cospito intende proseguire lo sciopero della fame, che è anche contro l'ergastolo ostativo, "sino all'ultimo respiro", come ha dichiarato davanti al tribunale di sorveglianza di Roma, che gli ha confermato il 41 bis. "Una scelta esistenziale drammatica che interpella le coscienze e le intelligenze di tutti", scrivono i sottoscrittori dell'appello, e che non può essere considerata un ricatto a meno di "tradire la nostra Costituzione che pone in cima ai valori, alla cui tutela è preposto lo Stato, la vita umana e la dignità della persona". La protesta estrema di Cospito "segnala molte anomalie", tra cui "il senso del regime del 41 bis, trasformatosi nei fatti da strumento limitato ed eccezionale per impedire i contatti di detenuti di particolare pericolosità con l'organizzazione mafiosa di appartenenza in aggravamento generalizzato delle condizioni di detenzione". Ma oggi "l'urgenza - concludono i firmatari - è quella di salvare una vita e di non rendersi corresponsabili, anche con il silenzio, di una morte evitabile".