Incidenti sulla neve in Valsesia, il più grave a una dodicenne

Diversi incidenti oggi sulle piste da sci nelle diverse località della Valsesia, in Piemonte, in particolare nella zona di Alagna, particolarmente frequentata in occasione dell'ultimo ponte delle feste natalizie. L'incidente più grave ha coinvolto una ragazzina di 12 anni caduta a Pianalunga nel primisso pomeriggio. Soccorsa in pista dal personale del 118, la sciatrice ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in ospedale. I sanitari stanno valutando le sue condizioni.