Iran: oggi cortei a Roma e Torino a 3 anni da abbattimento aereo

Cortei oggi in oltre 100 città in tutto il mondo, tra cui Roma e Torino, per per ricordare il terzo anniversario dell'abbattimento dell'aereo dell'Ukraine International Airlines sui cieli di Teheran, da parte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione. In Italia in programma due cortei che partiranno alle 14: a Roma l'appuntamento è in piazza della Repubblica, a Torino in piazza Vittorio Veneto (per concludersi a piazza Castello). L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione delle famiglie delle vittime del volo PS752. Come spiegano i promotori della mobilitazione - che si terrà sotto lo slogan "Justice Prevails" - l'evento sarà occasione non solo per chiedere giustizia per i 176 passeggeri uccisi, ma anche per condannare la brutale repressione delle manifestazioni anti-governative, in corso da quattro mesi in Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amini. "Nel terzo anniversario dell'abbattimento del volo PS752 e in sostegno della Rivoluzione iraniana, unisciti ai cortei e agli eventi organizzati in tutto il mondo l'8 gennaio", si legge nell'appello a scendere in piazza. "Questa rivoluzione iraniana non può essere silenziata", ha dichiarato l'attivista Hamed Esmaeillion dal Canada da dove, in veste di portavoce dell'Associazione, sta anche tenendo alta l'attenzione a livello mondiale sul movimento di protesta in Iran.