Centrodestra, Calderoli: partito conservatore come sesso angeli

"Partito conservatore? Parlarne ora mi sembra un'arma di distrazione di massa Non sono un esperto del sesso degli angeli, sento parlare da decenni del progetto di un grande partito conservatore in Europa che però non si è mai tradotto in nulla". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ospite del Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24. "Preferisco pensare prima ai problemi che abbiamo oggi in casa nostra", ha aggiunto Calderoli.