Cospito: difesa, sue condizioni stanno superando soglia criticità

"Le condizioni di Alfredo Cospito sono relativamente stabili ma dopo quasi 80 giorni di sciopero della fame stiamo oltrepassando qualsiasi soglia di criticità". Lo afferma, ai microfoni di Radio Popolare, Flavio Rossi Albertini l'avvocato dell'anarchico in sciopero della fame al 41bis e per il quale la Procura generale di Torino ha chiesto nel giudizio di secondo grado l'ergastolo e 12 mesi di isolamento diurno per l'attentato del 2005 alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano, nel Cuneese. "La situazione allarma anche se i valori sono ancora sotto controllo" dice l'avvocato aggiungendo di averlo "sentito pochi giorni fa, ha ribadito la sua determinazione a fare lo sciopero della fame fino a quando durerà. Sta portando avanti la sua battaglia contro l'inumanità del 41 bis". Alla domanda su come vive Cospito nel regime del carcere duro, il legale replica: "E' la condizione tipica di un animale allo zoo: viene nutrito e la cura della salute è preservata ma in un recinto, in una condizione di isolamento quasi assoluta. Se la nostra sensibilità ha posto molte critiche rispetto a questa condizione riservata agli animali, figuriamoci per un essere umano". Riguardo invece all'appello con cui giuristi e intellettuali chiedono la revoca del 41 bis, il difensore aggiunge: "Tendo a escludere che lui lo sappia. Io penso che qualsiasi contributo alla causa è accettato con entusiasmo perché vuol dire che una fetta sempre maggiore di opinione pubblica si rende conto della assurdità di sottoporre un anarchico al 41 bis e della sproporzione della sanzione comminabile a Cospito per i reati che gli sono attribuiti".