Alpini: Fossano commemora caduti Nowo Postojalowka

"Auspico che si concretizzi l'eventuale possibilità di ripristinare il servizio militare e civile per ragazzi e ragazze, che sarebbe un elemento formativo importante per la crescita dei nostri giovani. Un servizio militare nuovo, su base regionale, che non costringa così i ragazzi a spostarsi dalla regione in cui vivono ma che aiuti i giovani a confrontarsi con la disciplina, le regole e le sfide che la vita adulta impone, ed anche di ricevere nozioni importanti di pronto soccorso, tutela ambiente, sicurezza, pronto intervento, tutela del territorio e studio della Costituzione". Lo ha affermato oggi il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Senato, intervenendo alla cerimonia del Gruppo Alpini di Fossano per ricordare la tragica battaglia di Nowo Postojalowka, simbolo del coraggio e dello spirito di sacrificio del Corpo degli Alpini. Nel corso della mattinata il Vescovo di Cuneo, monsignor Delbosco, ha celebrato in Duomo la Messa in memoria dei Caduti. Alla cerimonia ha partecipato anche l'Alpino Giuseppe Falco, 101 anni, classe 1921, reduce di Russia. "Quest'anno celebriamo anche il centesimo anniversario della costituzione della sezione ANA di Cuneo, nata nel 1923, a cui vanno i miei auguri ed un grande grazie per il quotidiano impegno", ha detto Bergesio.