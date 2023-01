Nebbie e foschie in serata poi forti raffiche di foehn

Foschie e nebbie anche dense sulle pianure da questa sera e per la prossina notte, da domani mattina la scena meteorologica in Piemonte cambia e a dominare saranno i venti forti, in alcune zone di montagna anche molto forti, in estensione alle pianure nel corso della giornata. L'aggiornamento meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rivela, infatti, il contrasto tra un'area di bassa pressione di origine nord-atlantica e il campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale. Una situazione che spazzerà nubi e nebbie con il vento foehn. Temperature di nuovo in risalta di domani, con massime a 12-13 gradi in pianura, mengtre lo zero termico martedì salirà, a sud, fino a 3.000 metri.