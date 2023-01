Sanità: l'ospedale di Susa riapre le vaccinazioni

Riaprono all'ospedale di Susa (TORINO) gli ambulatori di vaccinazione dedicati a bambini (0 - 6 anni) e adolescenti (7 - 16 anni). Si tratta di due ambulatori gestiti dalla Struttura controllo malattie infettive e vaccinazioni - responsabile la Dott.ssa Angela Gallone - che si occupano delle vaccinazioni previste dal Piano nazionale vaccini, obbligatorie e raccomandate, rivolte alla popolazione pediatrica e adolescente. Durante l'emergenza Covid, l'attività era stata temporaneamente trasferita ad Avigliana, al polo sanitario, e torna ora nei locali del consultorio pediatrico al piano terreno del presidio ospedaliero. L'accesso è su convocazione da parte dell'AslTo3, che sta contattando in questi giorni i residenti dei Comuni di Bardonecchia, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Cesana, Chianocco, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Venaus e Villar Focchiardo per un appuntamento. Le vaccinazioni avranno cadenza settimanale, ogni giovedì, la mattina per le vaccinazioni pediatriche e il pomeriggio per quelle dedicate agli adolescenti. "Con la riapertura dei due ambulatori vaccinali" commenta Franca Dall'Occo, direttrice generale Asl.