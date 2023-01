Cospito: denunciati anarchici per aggressione durante corteo

Sono stati identificati e denunciati alla Procura di Torino gli anarchici che lo scorso 5 dicembre, durante un corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, avevano aggredito e malmenato il titolare di un bar in via Principi d'Acaja dopo che aveva chiesto ai manifestanti di non imbrattare i muri del suo locale. A quanto si apprende da fonti di Palazzo di Giustizia sarebbero almeno quattro gli aggressori denunciati dagli investigatori. Quel giorno gli anarchici, circa un centinaio provenienti anche da altre città, avevano organizzato un presidio davanti a Palazzo di Giustizia mentre si svolgeva l'udienza per Cospito accusato di strage per l'attentato alla caserma degli allievi carabinieri a Fossano. Poi si erano mossi in corteo accendendo fumogeni, facendo esplodere bombe carta e scrivendo sui muri con la vernice.