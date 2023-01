Torino: Ricca, Regione investirà su sicurezza periferie

"Abbiamo chiesto al presidente Cirio, che si è detto d'accordo, di inserire a bilancio 1 mln per la sicurezza per investire soprattutto nelle aree più periferiche della città, partendo da Torino Nord, che sono quelle più disagiate. Stiamo lavorando con il prefetto perché sia lui a coordinare come saranno spese queste risorse una volta stanziate e chiederò anche al Governo di poter partecipare a questo progetto attraverso il ministero dell'Interno, seguendo l'esperienza positiva del modello Moi". Ad annunciarlo il consigliere comunale della Lega e assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, durante una commissione consiliare in Comune nella quale ha presentato una mozione che chiede "maggiore sicurezza per Torino Nord con un impegno ad azioni rapide e concrete". Atto al momento sospeso in Commissione dal primo firmatario in attesa di essere integrato con proposte da parte della maggioranza. "Il tema - osserva la capogruppo Pd Nadia Conticelli - è individuare nell'attuale Protocollo per la Sicurezza una parte operativa che affronti la questione emergenziale, pensando però anche al dopo. Ma concordiamo sul fatto che come prima cosa bisogna riprendere il controllo del territorio, perché altrimenti anche le altre azioni necessarie, di medio e lungo periodo, vengono vanificate se non c'è alla base il recupero della vivibilità, della legalità". Favorevoli alla mozione i consiglieri Andrea Russi (M5s), Domenico Garcea (FI), Giovanni Crosetto e Enzo Liardo (FdI) e Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), contraria la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena.