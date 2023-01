Movida: controlli polizia, 129 persone identificate

Sono state identificate 129 persone, durante sopralluoghi in sette locali: è il bilancio dei controlli di polizia nella notte di sabato per le vie della movida di Torino. Due le sanzioni amministrative elevate al titolare di un minimarket in via Saluzzo, quartiere San Salvario, a cui è stata contestata la vendita di alcolici per asporto oltre l'orario consentito dal regolamento comunale e la vendita di bibite in vetro oltre l'orario consentito dal regolamento comunale.