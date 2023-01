Smog: a Torino ancora semaforo bianco

Resta bianco il semaforo anti-smog a Torino. Sulla base dei dati previsionali sulla qualità dell'aria forniti dall'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) del Piemonte è stato infatti confermato il livello 0 delle misure anti inquinamento. Fino a mercoledì 11 gennaio, prossimo giorno di controllo, resteranno dunque in vigore le sole misure strutturali di limitazione al traffico, ossia il divieto di circolazione per i mezzi a benzina e diesel fino agli Euro 2 compresi e per quello Euro 0 e 1 a metano e Gpl.