Agricoltura: Regione Piemonte, al lavoro per i bandi di marzo

"Con la nuova programmazione dello sviluppo rurale l'assessorato è al lavoro per l'apertura dei prossimi bandi nel mese di marzo". Così l'assessore all'Agricoltura del Piemonte, Marco Protopapa, illustrando le azioni della Regione per lo sviluppo dell'agricoltura nel 2023. I punti chiave, afferma Protopapa, saranno "investimenti sulla rete idrica, la nuova programmazione dello sviluppo rurale con l'avvio della nuova Pac 2023-2027, innovazione in agricoltura, ricerca nel settore dei trattamenti fitosanitari, emergenza sanitaria Psa e promozione dei prodotti agroalimentari anche attraverso fiere nazionali e internazionali". "Con la nuova Politica agricola comune 2023-2027 - spiega l'assessore - al Piemonte sono stati assegnati 756 milioni di euro rivolti a un'agricoltura sostenibile e allo sviluppo dei territori rurali, che potranno interessare le circa 52mila aziende piemontesi". "Quanto agli investimenti nell'irriguo - aggiunge - i consorzi d'irrigazione e bonifica potranno beneficiare di sostegni per la realizzazione dei microinvasi per lo stoccaggio d'acqua e le aziende per l'ammodernamento degli impianti. In tema di innovazione il Piemonte ha ottenuto 26 milioni di euro dal Pnrr per investimenti in macchinari e attrezzature ibridi ed elettrici. Prosegue poi la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità attraverso il sostegno ai Consorzi di tutela e alle associazioni di produttori". "E ancora - aggiunge - si intensifica la ricerca del Settore fitosanitario della Regione nella lotta agli organismi nocivi, e sono in atto tutte le azioni predisposte dal Commissario nazionale sul fronte della peste suina".