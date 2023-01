Minore straniero evaso da Centro prima accoglienza Torinese

Un detenuto minorenne di origine egiziana è riuscito ad evadere dal Centro di Prima accoglienza Umberto Radaelli di Torino. A renderlo noto è il Sinappe (Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria) di Torino, spiegando che il giovane era nella struttura "per sopperire alle necessità, in quanto l'Istituto penale per minorenni di Torino, risultava essere non disponibile a ospitarlo, viste le eccessive presenze in atto". "Ha del paradossale - dichiara il Sinappe - quanto stia continuando ad accadere. Dopo l'evasione dal penitenziario minorile di Milano, ora è avvenuta anche al Cpa di Torino, il tutto per una cronica carenza di personale, per cui il grido di allarme si allarga a tutta la Penisola italiana, in cui chiediamo a gran voce il potenziamento degli organici del corpo di polizia penitenziaria e l'attivazione ed il potenziamento di adeguati sistemi di videosorveglianza che a nostro avviso contribuirebbero in maniera incisiva, verso una migliore gestione della sicurezza intramuraria alfine di prevenire nuovi eventi critici".