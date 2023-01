Piemonte: Consiglio regionale riapre commemorando Burzi

Il Consiglio regionale del Piemonte ha ripreso oggi i lavori d'Aula con la commemorazione dell'ex assessore e consigliere regionale Angelo Burzi, scomparso il 24 dicembre 2021. Il presidente dell'Assemblea, Stefano Allasia, ha ripercorso nel suo intervento la lunga carriera politica di Burzi, tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte, di cui è stato coordinatore per la provincia di Torino nel 1994. "Coloro che hanno conosciuto Angelo Burzi, autentico liberale e persona dalle grandi intuizioni, e quelli con cui ha lavorato - ha detto Allasia - lo ricordano per il suo impegno ininterrotto in difesa dei valori di uguaglianza e di giustizia sociale, quale esempio di etica, per la grande correttezza professionale che ha esercitato con chiarezza e passione nei momenti più rilevanti dell'attività politica e della vita consiliare della nostra Regione". "La sua estrema decisione, quella che non avremmo mai voluto prendesse - ha rimarcato - è stata coerente con il suo carattere forte, definitivo, non incline al compromesso". In Aula era presente la moglie Giovanna, alla quale Allasia si è rivolto per rinnovare a lei e alle figlie Eleonora e Giulia le condoglianze dell'Assemblea regionale.