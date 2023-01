Inchiesta Cpr Torino: avv. Vitale, ipotesi sequestro di persona

"Le responsabilità sulla morte di Moussa non sono sicuramente dei tre imputati di oggi, ma delle istituzioni e su questo andremo avanti. A Torino, tra le ipotesi che si fanno, c'è anche quella del sequestro di persona, essendo stata istituzionalizzata in qualche modo la possibilità di operare un isolamento nel cosiddetto 'ospedaletto' che non è previsto da alcuna normativa e che tra l'altro avveniva in condizioni assolutamente inumane". Lo ha detto l'avvocato Gianluca Vitale, parte civile al processo per lesioni relativo all'aggressione del richiedente asilo Moussa Balde, a margine della sentenza che condanna i tre aggressori di Ventimiglia a 2 anni di reclusione ciascuno. Balde, infatti, si tolse la vita nel Cpr di Torino, dove venne trasferito poco dopo l'aggressione. "Non sono state ancora chiuse le indagini - conclude Vitale - mi auguro che lì possa essere stabilita una verità sulle responsabilità dello Stato per la morte di Moussa e purtroppo anche di altri migranti".