Disabili: Pd, nuovo buono inaccessibile senza spid o cie

La consigliera Pd Monica Canalis ha segnalato oggi con un Question Time che il nuovo buono della Regione Piemonte rivolto ai non autosufficienti non è accessibile alle persone sole e prive di spid o cie. "Tra pochi giorni - spiega Canalis - partirà la presentazione delle domande per il Buono 'Scelta Sociale', il nuovo contributo una tantum della Regione Piemonte finanziato da 91,5 milioni di Fondo Sociale Europeo, rivolto alle persone non autosufficienti che sono in casa o in una struttura senza beneficiare della quota sanitaria della retta. Ma la Giunta regionale ha previsto che l'unica modalità per l'accesso al nuovo contributo sia telematica, da parte dell'utente, di un familiare o di un tutore/curatore/amministratore di sostegno. Quindi una donna 88enne con difficoltà a usare il computer, che ha un marito 90enne in carrozzella a casa, lucido e senza tutore, senza altri familiari, non potrà fare la domanda". "Lo spid - sottolinea - è uno strumento che agevola le procedure amministrative ed informatiche della Regione, ma esclude i cittadini più soli e meno autonomi sotto il profilo culturale e digitale. Auspichiamo che l'assessore competente Maurizio Marrone, invece di adottare i toni dileggianti e mistificatori presenti nella risposta fornita oggi al mio Question time, si adoperi per coinvolgere i Caf o trovare altre modalità per rendere davvero accessibile a tutti la nuova misura".