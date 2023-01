Muore dopo caduta al pronto soccorso, procura avvia indagine

La procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, per fare luce sulla morte di una pensionata 74enne di Settimo Torinese al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. La donna, come anticipato dall'edizione locale del quotidiano La Stampa, è morta lo scorso 3 gennaio dopo essere caduta dal lettino del pronto soccorso dove era in osservazione da qualche giorno. La procura darà mandato al medico legale di effettuare l'autopsia per chiarire l'accaduto.