Solidarietà: Cirio, valorizzare capacità persone è migliore aiuto

"Credo molto nello spirito di questa iniziativa, è lo spirito giusto. Cercare di valorizzare le capacità lavorative delle persone mantenendole sempre attuali e aggiornandole con studi, corsi, strumentazioni come quelle che inaugurate oggi credo sia davvero il modo migliore per aiutare chi è in cerca di lavoro, e purtroppo si tratta di molte persone". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, un saluto video inviato in occasione dell'inaugurazione delle cucine dell'Accademia Solidale, progetto degli Asili Notturni Umberto I, con il supporto della Città di Torino e della Fondazione Azimut. "Ciò che conta - ha detto Cirio - è dare a tutti la possibilità di un lavoro, che è quello che dà dignità alle persone: è un tema estremamente importante e un dovere che le istituzioni hanno nei confronti dei cittadini. Ce lo ricorda la nostra Costituzione ma ce lo dice anche il buon senso: sappiamo bene come dare a una persona lo strumento per poter mantenere se stesso e la propria famiglia abbia molto più valore e significato che non garantire un sussidio". "Questo è lo spirito - ha concluso - con cui voi con risorse vostre e la generosità di tanti piemontesi agite ogni giorno, ed è il motivo per cui io vi dico un grande grazie a nome di tutti i piemontesi".