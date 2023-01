Disabilità: Piemonte, 1 mln per progetti "Vita Indipendente"

La Regione Piemonte stanzierà un milione di euro per esaurire le liste d'attesa per i progetti 'Vita Indipendente', volti a garantire il diritto alle persone con "disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale" ad una quotidianità non subordinata ad altre persone. Lo ha annunciato l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, firmatario della delibera di giunta. I fondi per i progetti di 'Vita Indipendente' ammontavano a circa 3,5 milioni di euro. Di questi, 2,5 milioni provenienti dalle casse regionali e 1 milione di finanziamento ministeriale. Lo stanziamento 'extra' renderà anche possibile l'attivazione di circa 100 nuovi progetti, con particolare attenzione verso le disabilità di tipo cognitivo. "Tante persone con disabilità anche gravi hanno dimostrato di poter vivere da soli, lavorare e laurearsi, se adeguatamente assistiti nelle incombenze quotidiane - spiega Marrone - . Noi oggi mettiamo a disposizione le risorse necessarie per esaurire le liste di attesa, rafforzare i progetti di vita indipendente già in corso e incentivarne tanti nuovi anche per disabili cognitivi leggeri, finora ingiustamente molto limitati, dando una risposta concreta soprattutto a quei tanti genitori di ragazzi con disabilità che vivono con angoscia le incognite del 'dopo di noi'". Il 50 % della somma sarà ripartita proporzionalmente tra tutti gli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali che hanno in atto dei progetti, il restante per attivarne dei nuovi.