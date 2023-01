COMPAGNI CHE SBAGLIANO

Armi all'Ucraina, Giorgis vota no. Poi rettifica: "Ho fatto un errore"

Il senatore torinese Pd appena vede rosso non ragiona più e così preme "per sbaglio" il tasto con cui boccia il decreto che proroga gli aiuti militari a Kiev. Eppure a molti era parso un comportamento nient'affatto anomalo. In fondo è tra i piddini più filogrillini

Afferma di aver sbagliato a schiacciare il tasto e per errore ha votato contro la conversione del decreto che consente l’invio di armi all’Ucraina per tutto il 2023. Andrea Giorgis, senatore torinese Pd, esponente della sinistra interna, tra i seguaci del candidato alla segretaria Gianni Cuperlo, ha fatto ammenda: per distrazione o forse perché quando vede rosso va in confusione ha erroneamente premuto il tasto rosso, bocciando così il provvedimento che è stato comunque approvato a larghissima maggioranza dall’Aula di Palazzo Madama (125 favorevoli, 28 contrari e 2 astenuti). Fatto sta che a molti, prima della rettifica comunicata alla Presidenza dallo sventurato (e dalla collega e compagna di partito Valeria Valente, storicamente vicina all'ex ministro Andrea Orlando), il suo comportamento non è apparso affatto anomalo, perfettamente coerente con le sue posizioni filo-grilline più volte espresse, a partire dalle questioni giudiziarie. Ma si è trattato di un errore, giura, e non resta che credergli. Si sono invece astenute le senatrici Pd Susanna Camusso, ex segretaria della Cgil, e Vincenza Rando. Tre no sono arrivati dal gruppo Misto: Peppe De Cristofaro, Aurora Floridia e Celestino Magni. Oltre al pollice verso dei 23 senatori del Movimento cinque stelle.

Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione per cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina “nei termini e con le modalità” previste e “previo atto di indirizzo delle Camere”. L’elenco delle armi che vengono inviate è poi definito di volta in volta dal ministero della Difesa con apposito decreto. Dopo il via libera di oggi del Senato la parola passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.