Iveco Group: 150 autobus elettrici a Busitalia (Fs)

Iveco Bus, marchio di Iveco Group, ha firmato un accordo quadro triennale per fornire fino a 150 autobus urbani completamente elettrici E-Way a Busitalia, la società del Gruppo Fs Italiane che svolge prevalentemente servizi di trasporto pubblico locale su autobus, direttamente e tramite società controllate. L'accordo rappresenta il più grande ordine di autobus urbani E-Way a oggi in Italia. I mezzi saranno consegnati tra il 2023 e il 2025, con i primi 18 veicoli in arrivo nelle città di Padova e Rovigo entro luglio 2023. L'autobus E-Way, con 800 unità già in esercizio, che hanno percorso 42 milioni di chilometri, è rinomato per le sue caratteristiche tecniche e per il rendimento economico. La versione da 12 metri a ricarica notturna per Busitalia sarà dotata di aria condizionata, prese Usb, aree dedicate per utenti a mobilità ridotta e sistema di visione posteriore. "Questo accordo conferma la nostra posizione di leader nelle soluzioni di mobilità elettrica e dimostra che siamo il partner ideale per gli operatori di trasporto nella fornitura di servizi di mobilità a zero emissioni. Siamo orgogliosi di sostenere Busitalia nel rendere il trasporto pubblico nel nostro Paese ancora più sostenibile", ha dichiarato Domenico Nucera, President, Bus Business Unit di Iveco Group.