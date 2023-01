Esplosione in azienda, quattro operai ustionati nel Torinese

E' di quattro operai ustionati il bilancio di un esplosione avvenuta nel pomeriggio di oggi in un'azienda di corso Piemonte a Volpiano, nel Torinese, all'interno di un'area deposito di prodotti energetici. L'incidente si è verificato alla Providus. Due degli ustionati sono stati trasportati in elicottero, in codice rosso, al Cto. Gli altri due, meno gravi, sono stati ricoverati all'ospedale Giovanni Bosco. L'allarme è scattato poco dopo le 14. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino e i carabinieri della compagnia di Chivasso, oltre agli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell'Azienda sanitaria To4 per gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto.