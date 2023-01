GRANDI OPERE

Un commissario per la Metro 2,

ok di Salvini a Cirio e Lo Russo

Successo della missione romana di governatore e sindaco. Piena disponibilità del ministro: il provvedimento potrebbe essere inserito nel prossimo Decreto Cantieri. Corsini in pole per il Parco della Salute. Indiscrezioni su Rettighieri, ex Terzo Valico, a Torino

La Metro 2 come il Parco della Salute. Sulle grandi opere il Piemonte vuole accelerare e così anche per la seconda linea della metropolitana di Torino il sindaco Stefano Lo Russo, assieme al presidente della Regione Alberto Cirio, ha chiesto al governo un commissario per abbreviare i tempi di realizzazione. Della questione i due hanno discusso a Roma con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal quale è arrivata una “piena disponibilità”. In fondo si tratta di una richiesta che va nel solco della filosofia più volte espressa da Salvini, pronto a tutto pur di aprire nuovi cantieri. “Questo ci permetterebbe di avere garanzie su procedure e tempi della gara e dei lavori per un’altra delle opere strategiche e urgenti che il nostro territorio aspetta da anni” affermano Cirio e Lo Russo, in piena concordia istituzionale, al termine della loro missione romana.

Secondo quanto si apprende, Salvini potrebbe inserire il provvedimento già nel cosiddetto Decreto Cantieri in programma per il mese prossimo, ma non è esclusa l’ipotesi di valutare con la propria struttura un veicolo legislativo ad hoc per Torino. Insomma, la volontà di premere sull'acceleratore manifestata da sindaco e governatore è stata condivisa dal ministro e questo potrebbe portare la città a guadagnare due anni sulla tabella di marcia. La Metro 2, infatti, prevede un appalto a lotto unico da 1,8 miliardi e secondo le stime degli uffici comunali solo per le pratiche preliminari necessarie ad avviare la gara seguendo l'iter attuale ci vogliono tra i 16 e i 24 mesi. La figura commissariale, avocando a sé i poteri della stazione appaltante, accorcerebbe di molto i tempi.

E se per il Parco della Salute lì'orientamento prevalente è verso la nomina a commissario del vice avvocato generale dello Stato Marco Corsini, con cui Cirio avrebbe avuto ancora questa sera un ennesimo incontro, per la Metro 2 circola il nome di un altro big delle grandi opere come Marco Rettighieri, general manager di Expo 2015, esperto di trasporto ferroviario e di progetti complessi, colui che da direttore di Ltf ha aperto il primo cantiere della Tav a Chiomonte, nominato dal governo gialloverde commissario per il completamento dei lavori del Terzo Valico dei Giovi. Un tecnico di alto profilo, con gradimenti politici bipartisan, ma l'ultima parola spetterà comunque a Lo Russo che d'intesa col Governo dovrà dare l'indicazione.

Tra gli argomenti trattati con Salvini anche la Tav Torino-Lione, per la quale il 2023 sarà un anno decisivo con l’aggiudicazione dei lavori per la tratta italiana del tunnel di base. Un cantiere che il titolare del Mit tornerà presto a visitare.

Durante la missione nella Capitale, Cirio e Lo Russo hanno incontrato anche il ministro per gli Affari Regionali Raffaele Fitto, con il quale è stato affrontato lo stato di attuazione del Pnrr, che porterà in Piemonte almeno 6 miliardi di euro, 4,6 dei quali destinati a Regione, Comune di Torino ed altri Enti locali (il resto arriverà attraverso i bandi a cui si sono candidati in modo diretto gli atenei, le aziende e i soggetti privati). Incontro anche con il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati per un confronto sul nuovo codice degli appalti, che sarà approvato entro fine marzo e sul quale presidente e sindaco hanno ribadito la necessità di procedure veloci e il più possibile semplificate per alleggerire il carico burocratico di aziende e istituzioni, ancor più in questa fase di attuazione delle progettualità del Pnrr.