Telefono Rosa, a Torino in 10 mesi oltre 4 mila contatti

Fra gennaio e fine ottobre 2022 il Telefono Rosa di Torino ha accolto 639 donne, mentre i contatti, anche tramite i social network, sono stati 4.456. La maggior parte delle donne, il 75%, è italiana e l'età media va dai 30 ai 49 anni. Sono i dati relativi all'attività del servizio fondato nel 1993 per dare risposte alle problematiche riguardanti violenza di genere e pari opportunità, illustrati oggi in Commissione Diritti e Pari opportunità del Comune. A rivolgersi a Telefono Rosa - è stato spiegato - "sono spesso donne confuse e sole, che non lavorano e hanno bisogno di ascolto e supporto nel creare una relazione fiduciaria". Fra i servizi offerti anche quello di consulenza legale gratuita, in particolare per le questioni legate a denunce penali in caso di violenza e all'affidamento dei figli, uno sportello per trovare lavoro e il sostegno per usufruire dei fondi regionali previsti per coprire le spese legali delle vittime di violenza. Sono inoltre proposti corsi di formazione nelle scuole superiori e si sta organizzando, con l'Università, un percorso di studio per analizzare il fenomeno della violenza di genere. L'assessore al Welfare, Jacopo Rosatelli, ha sottolineato il "ruolo fondamentale svolto dal volontariato" e ha ribadito la volontà dell'amministrazione di riaprire la Casa rifugio Mariposas.