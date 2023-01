Sanità: Cirio, Covid ha risvegliato una coscienza politica

"Per fare nuovi ospedali servono soldi, serve sapere i luoghi dove realizzarli, sapere come farli e non chiudere quelli vecchi. Il covid ha risvegliato una coscienza politica, e ora reinvestiamo sulla sanità, reimpostando le risposte che la sanità stessa deve dare ai cittadini: se non si parte, come stiamo facendo oggi a Vercelli, non si realizza nulla". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi alla firma del protocollo d'intesa sulla costruzione di un nuovo blocco di emergenza all'ospedale Sant'Andrea. "Il diritto alla salute dev'essere uguale dappertutto: a Torino, a Scopello e in Val Formazza - ha aggiunto -. Ieri sono iniziati i lavori alle Molinette: era dal 2013 che si attendevano, e ogni volta si diceva "tanto ci sposteremo". Ma finché non ci sarà il nuovo Parco della Salute, le necessità di quel presidio ospedaliero rimangono attive".