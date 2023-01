Incidenti lavoro: Cisl, serve una svolta

Serve una svolta per la sicurezza sul lavoro. Lo afferma la Cisl dopo l'incidente alla Providus di Volpiano, che ha coinvolto quattro operai, di cui due in in modo grave. "Da anni chiediamo più prevenzione e più controlli per radicare nei posti di lavoro la cultura della sicurezza. Da anni invochiamo misure e strumenti più efficaci per arginare il fenomeno, ma il problema resta e si ripresenta sistematicamente in tutta la sua drammaticità. Guardiamo con fiducia al tavolo nazionale che si è aperto oggi con il governo, ritenendo indispensabili investimenti immediati in tecnologie, formazione e controlli. La maggiore produttività all'interno delle aziende non può affermarsi a scapito della salute e sicurezza dei lavoratori" afferma il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco. Il tema della salute e sicurezza del lavoro è tra le priorità dell'agenda Cisl piemontese che oggi ha riunito nella sede regionale, a Torino, gli operatori e i responsabili della sicurezza nei posti di lavoro per avviare un percorso formativo, che prevede da qui all'estate 7 appuntamenti mensili. "Rispettando gli impegni assunti con i nostri iscritti e con i lavoratori in generale e in attesa di capire anche come si svilupperà il confronto con il governo su questo argomento - sottolinea il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris - abbiamo intrapreso un percorso formativo regionale per diffondere e sviluppare al meglio la cultura della prevenzione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della nostra regione. Quando parliamo di incidenti mortali, infortuni e malattie professionali sul lavoro parliamo soprattutto di persone e della loro vita. Per questo, riteniamo fondamentale mettere in campo tutte le iniziative utili a preservare e difendere l'incolumità di chi lavora".