Sanità: Molinette, situazione pronto soccorso è stagionale

Quello che vivono i pronto soccorso "è un momento di sovraffollamento stagionale come c'è sempre stato, a cui forse non eravamo più abituati perché i due anni di Covid hanno ridotto l'afflusso per l'influenza. Ma si pensi a cosa è successo nel 2017 e 2018, con le ondate di influenza che erano addirittura superiori a quelle di oggi. Dopo che abbiamo superato il Covid, situazioni di questo tipo, che sicuramente sono critiche, sono gestite, gli ospedali sono pronti a rispondere a questo tipo di necessità e il lavoro di coordinamento che sta facendo Azienda Zero sul territorio per trovare degli spazi aiuterà ad allentare la pressione". Ad affermarlo il direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, Giovanni La Valle, a margine della presentazione di 'Just the woman I am', la manifestazione podistica per la ricerca universitaria sul cancro. "Ci vuole un po' di pazienza da parte di chi arriva in pronto soccorso", aggiunge, sottolineando anche il fatto che "continua ad essere elevato l'afflusso di codici bianchi e verdi. Quindi, forse, - conclude - anche i cittadini dovrebbero imparare a utilizzare i pronto quando effettivamente serve, se lo si utilizza anche quando non serve si crea affollamento".