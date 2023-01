Askatasuna: teste Digos, livello scontro alzato dal 2009

E' dal 2009 che, a Torino, un "nucleo" di esponenti di Askatasuna ha organizzato e promosso un "programma" il cui "fine ultimo" è "l'innalzamento del livello del conflitto". Lo ha affermato oggi in tribunale, un funzionario della Digos, primo dei testimoni intervenuti nel processo in cui ai vertici del centro sociale viene contestata l'accusa di associazione per delinquere (gli imputati, chiamati a rispondere di vari reati a seconda delle singole condotte, sono in tutto 28). Una mobilitazione con modalità e finalità analoghe, secondo la sua ricostruzione, è cominciata in valle di Susa nel 2011 nell'ambito delle proteste contro il Tav. Il testimone è il funzionario che ha coordinato gli accertamenti investigativi della Digos, sfociati in un rapporto di 1750 pagine. "Abbiamo cominciato - ha detto - sulla base di una riflessione maturata fra il settembre e il novembre del 2019. Si è notato che molti degli episodi avvenuti nel corso degli anni (disordini durante le manifestazioni di piazza, scontri con le forze dell'ordine - ndr) presentavano dei tratti comuni: le stesse persone coinvolte, gli stessi metodi, le stesse dinamiche, il ricorso agli stessi mezzi. Come se ci fosse un programma". Per quel che riguarda il capoluogo piemontese il livello del "conflitto" sarebbe stato alzato nel 2009, quando "la situazione di instabilità politica e la mobilitazione nelle università contro la riforma Gelmini resero le piazze più effervescenti". Quanto alla Valle di Susa, il 2011 è l'anno in cui, dopo lo sgombero del presidio No Tav a Chiomonte, iniziarono i lavori per la nuova ferrovia Torino-Lione. Il funzionario ha elencato numerose vicende, richiamandosi succintamente all'esito dei processi celebrati all'epoca dall'autorità giudiziaria; gli avvocati difensori non hanno mancato di far notare, a margine dell'udienza, che in diversi casi gli imputati furono assolti.