Incidente sul lavoro, grave un operaio 60enne nel Novarese

Incidente sul lavoro in provincia di Novara. Attorno a mezzogiorno, un albanese di 54 anni, mentre stava lavorando nel cimitero di Castelletto Ticino, nell'Alto Novarese, è caduto da un'altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dipendente di una cooperativa impegnata nella manutenzione dei loculi, è caduto da una scala. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito, in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Maggiore' di Novara in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte dello Spresal (Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro) dell'Asl No, in merito alla dinamica dei fatti. Sul posto anche i carabinieri.