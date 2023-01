Scuola: Torino, aggiudicati appalti del nuovo servizio mensa

Sono stati aggiudicati tutti gli 8 lotti della ristorazione scolastica torinese alle 4 ditte vincitrici del nuovo appalto quinquennale che vale circa 150 milioni di euro. I prossimi passi prevedono l'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa, a cui seguirà la stipula del contratto con la Città e in base alle tempistiche previste dal codice dei contratti pubblici il cambio tra le ditte attuali e quelle nuove sarà verosimilmente entro i prossimi due mesi. "La Città - sottolinea una nota di Palazzo Civico - seguirà con la massima cura, come fatto fino a ora, il lavoro delle ditte e l'avvio di questo nuovo assetto, affinché inizi il prima possibile quel fondamentale percorso di dialogo e lavoro tra tutti i soggetti portatori di interesse per innalzare la qualità della ristorazione scolastica e coniugare equilibrio nutrizionale, rispetto dell'ambiente e gradevolezza del pasto". "Ogni prerogativa dell'appalto - aggiunge l'assessora alle Politiche Educative, Carlotta Salerno - è stata pensata in modo da favorire la massima qualità del servizio e la sua efficienza, che si traduce concretamente nell'attenzione assoluta verso ciò che viene servito nelle tavole dei nostri bambini e delle nostre bambine, come anche verso i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. La commissione valutante ha effettuato e continuerà ad effettuare tutti i riscontri necessari allo scopo di garantire alle 340 scuole coinvolte un servizio di qualità".