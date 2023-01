Figli e Fratelli d'Italia (e di Francia)

Dicono che... resterà deluso chi prevedeva una sfilata della nuova razza padrona. Invece, deludendo le aspettative dei gossipari nostrani, al matrimonio di Carola, la figlia trentenne di Fabrizio Comba, deputato e coordinatore piemontese di Fratelli d’Italia, i politici sono banditi. L’unica eccezione, alla cerimonia che si terrà domani alle 17 nella chiesa di Pollenzo, è stata fatta per Guido Crosetto. Il ministro della Difesa, amico di lunga data della famiglia, “scorterà” la sposa quale suo testimone delle nozze con Vladimir Pacheny, trentun anni, antica schiatta russa esule in Europa dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Il padre dello sposo, Nicolas, è al vertice di una serie di società che operano nel settore dei fondi di investimento, ma soprattutto è discendente dell’ultima erede di Louis Vuitton protagonista del passaggio della prestigiosa maison al gruppo di Bernard Arnault. Non ci sarà la politica, ma non mancheranno certo nomi (ben più) importanti tra gli oltre duecento invitati al banchetto nel castello di Guarene. Ospiti in arrivo da Londra, Dubai, New York e da Parigi, città dove tra Carola, laureata in giurisprudenza, esperta in diritto commerciale internazionale, e Vladimir è scattato, complici amici comuni, il colpo di fulmine.