Acqua: Cia Piemonte, istituzioni facciano squadra

"Le istituzioni facciano squadra cogliendo l'opportunità delle comunità energetiche". È la richiesta che arriva dalla Cia Agricoltori italiani del Piemonte al termine dell'incontro con il presidente di Smart, Paolo Romano, sul tema della gestione delle risorse idriche. "L'acqua - sottolinea il presidente regionale Cia, Gabriele Carenini - è un bene vitale per tutti, dobbiamo fare squadra per utilizzare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione, consapevoli che non si tratta di un patrimonio illimitato. Gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte - assicura -, nell'ottica delle comunità energetiche e della prevenzione. Chiediamo il coinvolgimento attivo delle istituzioni, nel comune interesse degli agricoltori e dei cittadini". All'incontro era presente anche il presidente di Cia Agricoltori delle Alpi, Stefano Rossotto, che evidenzia come "la programmazione sul tema debba necessariamente adeguarsi ai cambiamenti climatici e alle nuove necessità di gestione dell'acqua sul territorio. Gli agricoltori - conclude - possono presidiare il sistema irriguo assicurando vantaggi oggi non sufficientemente considerati, soprattutto sul fronte della manutenzione ordinaria del territorio".