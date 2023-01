Difesa Cospito, presentata istanza a Nordio contro 41 bis

"Ho presentato questa mattina l'istanza di revoca del 41 bis al ministro della Giustizia, Carlo Nordio". E' quanto annuncia l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre due mesi per protesta contro la misura del carcere duro disposta nei suoi confronti per quattro anni. In base a quanto riferisce il difensore, l'istanza è "fondata su fatti nuovi, non sottoposti alla cognizione del tribunale di sorveglianza di Roma" che nelle scorse settimana ha respinto un reclamo della difesa. Nella istanza si fa riferimento a "motivazioni di una sentenza depositata dopo la decisione del tribunale capitolino".