Città metropolitana Torino, bilancio previsione da 709 mln

Pareggia a 709 milioni il bilancio di previsione 2023 della Città metropolitana di Torino approvato ieri dal Consiglio con 11 voti a favore e 4 astenuti. Per il 2024 e 2025 le cifre del pareggio sono invece rispettivamente di 584 e 507 milioni. Nel dibattito in aula sono state ricordate le azioni intraprese per la riduzione dell'indebitamento per circa 24 milioni, con un minore onere per gli interessi che ammonta a 2,7 milioni. Fra i dati si segnalano negli ultimi mesi un incremento del 14,7% per quanto riguarda l'Ipt e l'addizionale RcAuto e si prevede che gli incassi tributari e l'applicazione dell'avanzo libero consentiranno di effettuare alcune variazioni di bilancio per consentire investimenti. Nel 2022 è stato necessario applicare 22 mln di avanzo libero per coprire il calo iniziale delle entrate fiscali, il rincaro dei materiali per i lavori pubblici e dei costi dell'energia. Le stime delle entrate fiscali nel 2023 ammontano a 17, 8 dal Tefa, 79, 8 dall'addizionale sulla RcAuto e 85 mln dall'imposizione dell'Ipt. I trasferimenti dallo Stato dovrebbero ammontare a 22,8 mln, mentre è previsto il trasferimento di 81,7 mln dall'ente all'amministrazione statale. I trasferimenti dalla Regione sono stimati in oltre 3 mln per le spese del personale. I dividendi distribuiti dalle società partecipate dalla Metro Holding sono stimati in 2,8 milioni, mentre per le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada si prevede un incasso di 2,2 milioni, L'indebitamento dovrebbe assestarsi sul 4,08%, grazie all'estinzione di mutui per circa 23 mln. Il costo del personale ha un incidenza prevista del 16,2%, che consentirà nuove assunzioni. Per i progetti collegati al Pnrr sono previsti stanziamenti per 72 milioni nel 2023, 37 nel 2024 e 9 milioni nel 2025.