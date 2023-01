Sanità: per riapertura Rsa servono regole chiare

"Abbiamo sempre agito per assicurare la massima protezione delle persone anziane ospiti nelle nostre strutture. Se adesso la regole sono cambiate, la Regione Piemonte ci deve indicare come comportarci per continuare a garantire condizioni di sicurezza sanitaria adeguate all'interno delle nostre strutture". Così Michele Colaci, presidente dell'Api Sanità Torino, interviene sulla riapertura, dall'inizio del 2023, delle visite agli ospiti presenti nelle Rsa determinata dai provvedimenti del Governo. "Non è certo con un approccio semplicistico che si possono risolvere problemi complessi che, oltre tutto, hanno a che fare con la vita delle persone" spiega Colaci. "In ogni caso, è necessario che le Istituzioni preposte, e quindi prima di tutto la Regione Piemonte, forniscano chiare e univoche linee di indirizzo alle Rsa, segnatamente all'accesso libero anche nei nuclei abitativi e nelle camere di degenza da parte dei visitatori, e non più solo in spazi comuni anche molto estesi e ampi vigilati da personale preposto. Le Rsa non hanno alcun interesse a creare inutili conflittualità e nemmeno pesanti e costosi vincoli inerenti i controlli. Dobbiamo però avere sempre ben chiaro il diritto dei nostri ospiti a condizioni di vita che coniughino sicurezza sanitaria e possibilità di momenti di socialità oltre che di incontro con i familiari. Non si tratta certo di un traguardo facile da raggiungere, ma certamente per arrivarci occorre partire da regole chiare e condivise. E' con questo intendimento che abbiamo già scritto alle istituzioni regionali oltre che agli altri interlocutori coinvolti".