Allarme Nursind sul futuro incerto dell'ospedale di Settimo

Il segretario del Nursind Torino, Giuseppe Summa, ha inviato una lettera con una richiesta di incontro alla Direzione Generale dell'Asl To4 e al sindaco di Settimo, Elena Piastra, per poter approfondire la situazione relativa all'ospedale cittadino. "Siamo seriamente preoccupati - dichiara Summa - per il futuro dei servizi all'interno dell'ospedale. Vorremmo comprenderne la loro ricollocazione fisica e soprattutto avere garanzie che non vengano tolti servizi importanti ai cittadini". Il sindacato delle professioni infermieristiche lamenta mancate garanzie anche sui servizi sanitari accreditati come lungodegenza e riabilitazione che da sempre sono stati un punto di riferimento. "La storia dell'ospedale di Settimo è la dimostrazione che il privato dovrebbe restare fuori dalla sanità pubblica - aggiunge Summa - ci saremmo aspettati una scelta politica da parte della Regione Piemonte completamente differente".