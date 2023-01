Carceri: sindacati, proteste e aggressioni a Torino

Protesta questa mattina nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino da parte di un gruppo di detenuti dopo che avevano saputo di un loro trasferimento in altri istituti. A ricostruire quanto accaduto è Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Si è vissuta nel carcere di Torino una situazione di altissima tensione - racconta - Intorno alle 9 una decina di detenuti, preso atto del loro trasferimento hanno dato vita a una forte protesta sfociata in atti di autolesionismo e danni a celle (incendio, distruzione neon e suppellettili, etc)". Secondo il Sappe un ispettore e due agenti sono stati aggrediti riportando traumi e contusioni, poi giudicate guaribili dai 10 ai 5 giorni. "I gravi episodi avvenuti nel carcere di Torino, che non hanno avuto un tragico epilogo grazie all'attenzione ed alla prontezza del personale di Polizia penitenziaria, riporta drammaticamente d'attualità la grave situazione penitenziaria", spiega Donato Capece, segretario generale Sappe.