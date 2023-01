Pa: Zangrillo, valorizzare talenti premiando il merito

"In tutto il mondo le organizzazioni che funzionano premiano il merito. Farlo oggi nella Pa è complicato, non lo nascondo, ma questa è una delle grandi sfide che abbiamo di fronte". Ad affermarlo, il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che questa mattina a Lusernette, nel Torinese, ha incontrato sindaci e amministratori. "La buona amministrazione esiste: perché il lavoro per il bene comune entri a far parte delle scelte delle nuove generazioni, la Pa deve saper valorizzare i propri talenti premiando il merito - ha sottolineato il ministro Zangrillo - ed io intendo battermi perché si creino le condizioni perché ciò avvenga".