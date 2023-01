Cospito: partito corteo anarchici, lanciati grossi petardi

Hanno cominciato a sfilare in corteo oggi a Torino i partecipanti alla manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Sassari e in sciopero della fame da quasi tre mesi per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto. In Piazza Castello sono stati lanciati alcuni grossi petardi.