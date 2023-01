Lavoratori in sciopero in tre centri commerciali torinese

Scioperano a Torino i lavoratori addetti al servizio di custodia e antincendio nei centri commerciali di Le GRU di Grugliasco, la Certosa di Collegno e Moncalieri, nel Torinese. "La società Klepierre che gestisce i Centri Commerciali dopo oltre venti anni, ha affidato il servizio gestito dalla società cooperativa Rear ad altre due società che subentreranno dal 1 febbraio - spiegano dalle sigle sindacali Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat, UilTucs - . Questo passaggio comporterà una perdita di circa il 30% del salario dei lavoratori in quanto le società entranti non sono disponibili a mantenere le condizioni economiche in essere". Secondo i sindacati infatti le aziende subentranti non hanno intenzione di mantenere le attuali retribuzioni "applicando solo i minimi retributivi previsti dal Contratto Nazionale Servizi Fiduciari che i Giudici del Lavoro di tutta Italia hanno dichiarato anticostituzionali, in quanto si collocano al di sotto della soglia di povertà ed inoltre tale contratto è scaduto da otto anni e non ancora rinnovato tanto che è preso come esempio negativo anche nei dibattiti parlamentari sui salari". "Ci domandiamo quale qualità potrà essere garantita - concludono dai sindacati - con un costo del lavoro pagato circa 5,49 lordi orari".