Sanità: Pd Regione, favorevoli a ddl emergenza-urgenza

"Abbiamo espresso, in Commissione, un voto favorevole al testo del disegno di legge 'Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza', che domani verrà esaminato dall'Aula di Palazzo Lascaris. Tuttavia, riteniamo che questo provvedimento risponda con grande ritardo alle esigenze della nostra sanità, che richiederebbe una completa revisione globale e non soltanto per quanto concerne l'emergenza-urgenza" dichiarano il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo, e il Consigliere regionale del Partito democratico Domenico Ravetti, relatore di minoranza del provvedimento. "Molto spesso - proseguono gli esponenti dem - i cittadini si trovano costretti a affidarsi al pronto soccorso per l'assenza di vere politiche territoriali che consentano loro di ottenere risposte in tempi brevi senza dovere affrontare i tempi di attesa infiniti che contraddistinguono il nostro sanitario. Con un'offerta migliore a livello territoriale, una sinergia e una collaborazione più stretta tra tutti gli attori del sistema sanitario, si potrebbe evitare il boom di accessi nei pronto soccorso. Secondo Agenas, infatti, gli accessi inappropriati al Pronto soccorso sono il 30% del totale. Di questi il 95% sono codici bianchi, ovvero prestazioni sanitarie che non sono riconosciute come 'urgenti'". "La sanità pubblica deve essere riformata e potenziata - concludono Gallo e Ravetti - ma, ancora una volta, abbiamo rilevato come su questo tema, il Presidente Cirio, oggi presente in IV Commissione, mantenga una posizione troppo vaga".