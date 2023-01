Sanità: Nursing Up, aumento urgentisti dimentica infermieri

"Spiace osservare come ancora una volta i medici vengano prima degli infermieri". Così il segretario del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, a proposito dell'aumento di remunerazione deciso dalla Regione per gli straordinari dei medici urgentisti,. Ovviamente siamo favorevoli all'aumento della retribuzione delle indennità e ci fa piacere che la Regione lo concorderà con le rappresentanze sindacali - precisa Delli Carri - ci pare però incongruo vedere tanta tempestività per i medici e non altrettanta solerzia per gli infermieri. Auspichiamo che al più presto tale disparità venga cancellata". Per il segretario regionale del Nursing U , comunque, "l'idea del 'bonus' sulle indennità delle prestazioni aggiuntive è ancora una volta una soluzione tampone, estemporanea, che non risolve alla radice il problema della grande carenza di personale con organici all'osso, non diminuisce i carichi di lavoro ormai insopportabili, non risolve il problema dell'eccessivo ricorso alle pronte disponibilità e non cambia la realtà di strutture ormai fatiscenti. Per questo - conclude - è necessaria un'azione strutturale e concordata".