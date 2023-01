Maltempo: Foglietta, "a Torino task force operativa"

In attesa delle annunciate precipitazioni di pioggia mista a neve previste su Torino nelle prossime ore, è stato attivato il piano neve approvato a fine anno e questa mattina l'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta ha compiuto un breve giro di ricognizione in città. "La sala operativa per gestire la viabilità invernale è attiva - sottolinea su Fb - la task force si è riunita ieri pomeriggio ed è operativa dal primo mattino. Ieri sera è stato effettuato un insalamento preventivo su tutta la Città: 16 spandisale sulla grande viabilità, 10 sulla media e 13 in collina" "Tutte le fermate dei mezzi pubblici e le scale metro sono state insalate - prosegue - e da questa mattina presto spargimento di sale presso marciapiedi, scuole di competenza, ponti, ciclabili. Vedremo come si evolverà la questione meteo e temperature", conclude.