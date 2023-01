Piemonte: nasce tavolo regionale benessere animal

Nasce in Piemonte il tavolo regionale per il benessere animale. Lo annuncia l'assessore Chiara Caucino, che ha fra le sue deleghe quella al benessere animale e che coordinerà l'organismo, composto da sette rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nei registri degli enti del terzo settore, di cui almeno una rappresentativa delle piccole realtà provinciali. "L'obiettivo - spiega Caucino - è aumentare, con provvedimenti mirati ed efficaci, la qualità della vita di animali e padroni, specie i più fragili. Fondamentale sarà il confronto con le associazioni e gli enti che da anni si occupano di questi temi. Per aderire c'è tempo fino al 30 gennaio". Il Tavolo sarà convocato ogni sei mesi. Le associazioni che vorranno farne parte devono aderire alla manifestazione di interesse. "Siamo consapevoli - sottolinea Caucino - del crescente ruolo sociale degli animali d'affezione con un risvolto positivo sia sugli animali stessi che sulle persone che vivono con loro, come nel caso dei soggetti fragili, che spesso non sono in grado di sostenere tutte le spese legate all'alimentazione e all'igiene dei loro animali. Questo Tavolo dovrà essere una fucina di idee e di proposte, con un particolare riferimento proprio alle fasce di popolazione più fragili. Sono convinta - conclude - che solo con un dialogo costruttivo con le realtà associative che si occupano da anni di queste tematiche si possano programmare interventi più puntuali ed efficaci".