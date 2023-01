Mafia: Sarno (Pd), proposta Meloni inadeguata e irresponsabile

"Meloni inadeguata e irresponsabile nel proporre il 16 gennaio come giornata simbolo della lotta alle mafie". Ad affermarlo il consigliere regionale Diego Sarno, che ricorda come dal 1996 questa giornata sia celebrata il 21 marzo. "Siamo ovviamente contenti - dice - che la presidente del Consiglio abbia iniziato ad affacciarsi al mondo della lotta alle mafie, al valore che questa costituisce nell'affermare i principi repubblicani, partendo, dall'apprezzamento del prezioso lavoro delle forze dell'ordine, per approdare prima o poi, si spera, al valore dell'antimafia sociale E speriamo vi approdi presto, per evitare di pronunciarsi con altri strafalcioni che dimostrano l'assoluta inconsapevolezza riguardo all'enorme lavoro di quelle persone che, quotidianamente, si battono contro le mafie e contro la cultura mafiosa in Italia". Sarno auspica dunque "che si tratti di semplice ignoranza, sarebbe perdonabile, se volesse tornare sui propri passi e correggere le proprie dichiarazioni. Questa è una provocazione per approfittare di tutte le voci che si leveranno contro questa scelta, per fare becera demagogia e accusare chi si opporrà di non essere veramente mossi dallo spirito dell'antimafia. Cara presidente Meloni - conclude il consigliere dem -, se ha a cuore una battaglia, tenti di camminare al fianco di chi la conduce da tempo invece che proporre di sostituire i simboli che ci uniscono nella lotta".